Pagelle Italia-Belgio: Di Lorenzo conquista la sufficienza piena

Nella partita tra Italia e Belgio, Giovanni Di Lorenzo ha conquistato la sufficienza.

L’Italia ha sfidato e battuto il Belgio per 2-1, guadagnandosi il terzo posto in Nazions League. Tra i giocatori che sono scesi in campo c’è Giovanni Di Lorenzo, che secondo Tuttomercatoweb ha realizzato una prestazione sufficiente.

Ecco il giudizio sul difensore campione d’Europa:

“Sempre un po’ fuori tempo quando deve inserirsi in fase di possesso, riesce a limitare il Belgio in maniera piuttosto agevole dalle sue parti.”

