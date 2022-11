Parolo: “L’unico avversario del Napoli è il Napoli”

Marco Parolo commenta Napoli-Udinese

Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio e Parma, ora opinionista per Dazn ha parlato della prestazione del Napoli nella gara contro l’Udinese vinta di misura soffrendo nel finale, ai microfoni della sua emittente.

Queste le sue parole:

“Come si ferma questo Napoli? Lo ferma la sosta. Anche con l’Udinese, in una partita stradominata, si è visto in cosa può andare in difficoltà. Se alla ripresa non avrà la stessa mentalità, può andare in difficoltà. In questo momento, l’unico avversario del Napoli è il Napoli“.

