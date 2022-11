“El Pampa” Sosa su Napoli-Udinese: “Certi cali vanno evitati”

Roberto “El Pampa” Sosa commenta Napoli-Udinese

Il Napoli ha battuto l’Udinese per 3-2 soffrendo nel finale di gara e subendo a tratti le iniziative dei friulani, che negli ultimi minuti di gara sono andati a rete ben due volte. L’ex azzurro Roberto “El Pampa” Sosa, ai microfoni di Tele A, ha commentato quanto è accaduto allo stadio Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole:

“Il Napoli mi ha fatto provare delle sensazioni nuove, non avevo mai sofferto così in questa stagione. Ma questo non è un male, anzi: servirà agli azzurri nel prosieguo della stagione per evitare certi cali“.

