Pedullà: “Piace Deulofeu. Occhio a Barak e Arnautovic”

Calciomercato Napoli, parla Pedullà

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato ha fatto il punto sul mercato azzurro, nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia. Ecco le sue parole:

“Deulofeu piace al Napoli e il calciatore lascerà sicuramente l’Udinese. Potrebbe di conseguenza essere un grande obiettivo di Giuntoli. Prima di sferrare l’affondo decisivo per Deulofeu, bisogna verificare quanto accadrà in uscita. Politano non è affatto incredibile, anzi. Il calciatore potrebbe andare via, è sul mercato. C’è da valutare inoltre la situazione Mertens. Barak è un altro nome da Napoli, ma arriverebbe solo qualora andasse via Fabian Ruiz. Infine occhio ad Arnautovic. Arrivano sempre più conferme sull’interesse del Napoli, ma sul calciatore c’è anche la Juventus”