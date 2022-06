Pedullà: “Spalletti desidera Deulofeu. Non vede l’ora di allenarlo”

Pedullà fa il punto sulla trattativa che vede Deulofeu al Napoli

Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale, ha provato a fare chiarezza sulla vicenda. Ecco le sue parole:

“Chiacchiere e leggende metropolitane. Una per esempio: qualcuno ha sentenziato che Luciano Spalletti non avrebbe avallato l’arrivo di Gerard Deulofeu, quasi come se avesse altre necessità tecnico-tattiche. Falso. È esattamente il contrario: Spalletti ha messo Deulofeu al primo posto della lista, è una sua richiesta specifica, esattamente come ha avallato Kvaratskhelia. Cosa manca rispetto a quanto vi avevamo anticipato in passato? Nulla, probabilmente un’uscita, gli accordi con l’Udinese sono stati impostati, magari il Napoli aggiungerà dei bonus e sfonderà il muro dei 15 milioni. Questione di tempo e una certezza: Spalletti non vede l’ora di allenare Deulofeu”.