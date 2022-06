Alvino: “Non sarebbe facile trovare un sostituto di Kalidou e il Napoli è pronto a fare un sacrificio”

Alvino parla del futuro di Koulibaly

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’:

“Koulibaly sa che è legato ancora per un anno al Napoli e farà le giuste valutazioni. Quest’anno servirà ad entrambi per intavolare una discussione. La società è pronta a derogare sull’ingaggio, fa un’eccezione per la sua lunga militanza, il suo amore per la città e il suo valore. Non sarebbe facile trovare un sostituto di Kalidou e il Napoli è pronto a fare un sacrificio”.