Pellissier sul Napoli: “Sono sorpreso, sta facendo davvero bene”

L’ex attaccante del Chievo Sergio Pellissier ha rilasciato qualche dichiarazione sul Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Sergio Pellissier ha parlato del Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb: l’ex attaccante del Chievo Verna ha speso parole più che positive per il club azzurro.

“Sono sorpreso perché non credevo che il Napoli facesse così bene. Con Luciano Spalletti siamo stati abituati a partenze straordinarie e risultati consecutivi come accaduto a Roma. Fino ad ora il club ha stranamente pareggiato con le piccole ma non ha mai sbagliato con le grandi squadre. Ciò dimostra che il Napoli è forte ed ha giocatori che stanno facendo del bene. Per questo vanno fatti i complimenti al presidente Aurelio De Laurentiis ed a Cristiano Giuntoli.”

Fonte foto: Instagram, @sergio_pellissier

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio senza freni: “Juventus? Loro sono sempre in tutti gli scandali”

Napoli: Elmas non è partito con la squadra verso la Turchia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Batman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Tim Burton