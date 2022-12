Inchiesta Juventus, ecco quando potrebbe esserci la sentenza

Il quotidiano Tuttosport si è concentrato sull’inchiesta che di recente ha coinvolto la Juventus, in particolare sul periodo della sentenza.

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport si è soffermata sulla Juventus, in particolare sull’inchiesta che ha colpito la Società negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato, la sentenza potrebbe avvenire non prima del prossimo autunno.

Dal quotidiano si legge:

“Non è semplice dare una risposta precisa, visti i tempi della giustizia che non sono mai certi, ma i tempi saranno diversi, a seconda anche del percorso giudiziario (patteggiamento o rito abbreviato si parla di possibile sentenza a marzo-aprile, chi sceglierà di andare processo invece potrebbe avere il primo grado di giudizio in autunno) che sceglieranno di intraprendere i dodici imputati destinatari della richiesta di rinvio a giudizio. Ora palla al Gup che dovrà fissare la data della prima udienza (possibile che si scollini a febbraio ma non ci sono certezze), in attesa di conoscere la decisione della Procura generale della Cassazione sulla sede giudiziaria del processo (Milano o Roma, la richiesta della Juve).”

