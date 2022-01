Piccolo record per Lozano e Fabian: forze fresche che si fanno espellere

Corriere del Mezzogiorno – “Napoli spremuto fino allo spasimo, oltre al piccolo record di Lozano e Fabian: forze fresche che si fanno espellere”.

Questo quanto riportato dal quotidiano: “Con la maglia rossa del Napoli, giocatori spremuti fino allo spasimo, oltre al piccolo record conquistato da Lozano e Fabian Ruiz: dovevano essere le forze fresche della ripresa e si sono fatti espellere. I cartellini rossi sono stati quattro (espulsi anche Dragowski e il vice di Spalletti Domenichini) e la partita si è chiusa ai supplementari con il Napoli in nove e la Fiorentina in dieci. Azzurri indietro di otto anni: da allora non superavano la competizione al primo turno”.

