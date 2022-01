Giuntoli: “Altri rinforzi? Siamo al completo, però mai dire mai”

Giuntoli nel pre-partita di Coppa Italia: “Altri rinforzi? Siamo al completo in tutti i reparti. Mertens? Dobbiamo pensare al presente”.

Le parole di Cristiano Giuntoli, nel pre-partita di Coppa Italia, tra Napoli e Fiorentina non ha escluso l’apertura del Napoli ad un altro rinforzo: “Altri rinforzi? Siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam, ma – con un occhio al bilancio – stiamo comunque valutando delle occasioni. Mertens rinnova? Dobbiamo pensare al presente, ne parleremo alla fine”.

