Pio e Amedeo: “Insigne privilegiato, Gattuso è un ruspante come noi “

La Gazzetta dello Sport intervista Pio e Amedeo: comici, attori e showman. I due si sono soffermati a parlare in particolare di alcuni azzurri.

Il duo foggiano formato da Pio e Amedeo: showman, comici e appassionati di calcio

“Lorenzo Insigne ha un posto da privilegiato perché ci consiglia tutti i neomelodici napoletani. Poi Immobile, Quagliarella e Donnarumma. Tutti cervelloni come noi. Quale sportivo avremmo voluto in trasmissione? Ovviamente Rino Gattuso. In passato ci fu una polemica su dei cori che gli facemmo in Foggia-Pisa. Lui allenava il Pisa. Diciamo che non la prese molto bene, ma se ci vedessimo sicuramente ci abbracceremmo. Lui è uno ruspante, come noi”.

