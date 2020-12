Pistocchi conferma le voci: “Sarri al Napoli? Ho sentito degli spifferi”

Pistocchi conferma le voci sul ritorno di Sarri a Napoli

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Amore, dove ha rilanciato una clamorosa ipotesi riguardante un ritorno di Sarri a Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“C’è un uccellino che continua a spifferarmi nell’orecchio il nome di Maurizio Sarri per il Napoli. La rosa azzurra è fortissima, per me Rino ha sbagliato proprio alcuni aspetti della gestione, poi non sta neanche bene con il problema all’occhio, va anche detto questo. Ha stretto un bel rapporto coi giocatori del Napoli, gli vogliono bene, ma sono più orientato a pensare che gli azzurri abbiano pagato le fatiche delle coppe, in particolare l’Europa League che viene odiata da tutti gli allenatori perché non ti consente di fare gli allenamenti giusti per il campionato. Il Napoli mi ha dato l’impressione di essere una squadra stanca”.

