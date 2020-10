Playoff, Preziosi scettico: “Non siamo abituati ad averli”

Playoff, l’opinione di Preziosi

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto in diretta ai microfoni di Gr Parlamento esprimendo la sua opinione sui playoff. Ha poi parlato anche della situazione Covid-19, che ha visto molti club italiani coinvoli. Ecco quanto dichiarato:

“Playoff e playout? Non siamo abituati ad averli, ma bisognerebbe capire la formula per poterli importare anche in Serie A. In ogni caso ci sono la federazione e la Lega che troveranno delle soluzioni. Serie A? Non credo che ci siano le basi per interrompere il campionato. Da quello che vedo, la situazione non ci fa sorridere ma se tutto va avanti con tutte le precauzioni non capisco perché il calcio debba interrompersi. Bisogna salvare lo spettacolo, anche se viene a scadere in una competizione non corretta e salvare il campionato che deve andare avanti. Si devono modificare delle regole, anche se non so bene come, perché fin quando si tratta di rimandare una partita contro una squadra che non ha le Coppe va tutto bene, con le altre un po’ meno, dato che c’è anche l’Europeo.”

