Pogback! La Juve torna alla carica per riportare il francese in bianconero

Pogback, la Juve lavora al clamoroso ritorno del francese

Il piano “Pogback” dei bianconeri potrebbe realizzarsi la prossima stagione, quando il campione del mondo andrà in scadenza. La Juve sogna il grande colpo

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’ , la Juventus potrebbe tornare alla carica per Paul Pogba, centrocampista centrale di proprietà del Manchester United e ceduto proprio dalla Vecchia Signora nell’estate di calciomercato del 2016. Il giocatore francese, attualmente viene valutato dai Red Devils 100 milioni di euro, ma Paratici sembrerebbe intenzionato ad aspettare. Al termine della stagione che sta per iniziare infatti, Paul Pogba avrà il contratto in scadenza di lì ad un anno ed anche la sua età anagrafica sarà arrivata a 29. Due fattori che potrebbero far scendere sensibilmente il prezzo e facilitare un suo ritorno a Torino. La Juve continua a lavorare anche su altri obiettivi di centrocampo. Occhi sempre su Locatelli del Sassuolo, seguito anche dall’Inter

