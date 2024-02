La Gazzetta dello Sport – Politano ha rinnovato: guadagnerà 3,2mln a stagione

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del rinnovo di contratto di Matteo Politano. Inoltre sono stati svelati altri dettagli inerenti alle cifre e alcuni retroscena:

“L’offerta era di 13 milioni al Napoli e un triennale da 7 milioni a stagione al giocatore. Ma Matteo è ormai napoletano acquisito e ha aspettato la proposta di De Laurentiis, continuando a risultare decisivo in campo: guadagnerà 3,2 milioni. Un premio per lo scudetto e per questa prima parte di stagione, almeno per lui positiva”.

