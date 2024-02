Corriere del Mezzogiorno – Gaetano in uscita: apre al pressing del Granada

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che in casa Napoli, sono ancora in corso valutazioni per il futuro di Gianluca Gaetano. L’azzurro è corteggiato dal Cagliari, ma soprattutto dal Granada.

I contatti nelle ultime ore sono stati frequenti e Gaetano si sarebbe reso disponibile per partire in direzione Spagna, dove ritroverebbe anche Callejon. Intanto il Napoli sta valutando l’occasione, col mercato che chiude alle ore 20.

