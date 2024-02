Di Marzio – Calafiori nel mirino della Juve: ma occhio al Napoli

Secondo il giornalista esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe sulle tracce del difensore del Bologna, Riccardo Calafiori. Sarebbe solo ed esclusivamente un colpo estivo, siccome il mercato al momento non lo permette. È considerato un vero e proprio investimento in vista della prossima stagione. Intanto resta nel mirino Felipe Anderson a parametro zero, che in estate andrà in scadenza con la Lazio. Se le parti troveranno l’intesa, diventerebbe un rinforzo essenziale per Allegri.

