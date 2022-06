Corriere dello Sport – Politano piace a tre squadre di Serie A, ma c’è anche il Valencia di Gattuso.

Matteo Politano è in cerca di una nuova squadra, ci pensa Gattuso per il suo Valencia – nonostante i problemi economici -, ma ci sono stati svariati sondaggi dalla Serie A. Tra le squadre potenzialmente interessate spuntano Milan, Lazio e Fiorentina, ma il mercato è appena cominciato e c’è tempo per pensare alla prossima destinazione.

