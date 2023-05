Premio MVP della Serie A: a chi dovrebbe andare?

Si avvicina a grandi passi il finale di stagione della serie A 2022-2023 che chiuderà i battenti con la 38^ giornata in programma il prossimo 4 giugno. Lo scudetto è già assegnato al Napoli, ma è ancora viva la battaglia per un posto in Champions League nonché per Europa League e Conference League, così come nelle retrovie per evitare la retrocessione in serie B, eccezion fatta per la Sampdoria che purtroppo ha salutato la massima serie con largo anticipo.

Ma il finale di stagione, come ormai consuetudine, è utile anche per fare tutta una serie di bilanci e, in particolare, per assegnare il premio MVP, ovvero ai migliori interpreti pedatori della stagione.

Lo scorso anno il trofeo più importante, riservato ai calciatori, venne assegnata a Rafael Leao, trascinatore di un Milan capace di aggiudicarsi lo scudetto nel testa a testa con i cugini dell’Inter. Anche quest’anno, non ci sono certezze, ma ci stupiremmo se non si andasse in quella direzione, andrà con tutta probabilità ad uno dei protagonisti del tricolore conquistato dal Napoli e chi meglio di Victor Osimhen merita di alzarlo?

L’attaccante nigeriano è stato l’autentico trascinatore dei partenopei, l’elemento top indiscusso, pur inserito in una squadra che ha portato alla ribalta elementi di assoluto valore, come il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, lo slovacco Stanislav Lobotka e il coreano Kim Min-jae.

E’ innegabile però come le performance del 24enne centravanti nativo di Lagos abbiano avuto un ruolo fondamentale nel cammino travolgente della squadra di Luciano Spalletti (favorito come miglior tecnico), come appunto confermato anche dall’abbassamento del livello quando il nigeriano ha dovuto dare forfait e l’esempio più eclatante si è registrato nella gara di andata dei Quarti di finale di Champions League contro il Milan. Un’assenza che probabilmente è costata al Napoli la grande chance di provare ad alzare addirittura la Champions League visto che le quote scommesse calcio mostravano grandissima fiducia nel club di Aurelio De Laurentiis, non particolarmente distanti da quelle di Manchester City e Real Madrid, ma soprattutto superiori sia ad Inter che Milan, le quali invece ora si stanno giocando l’accesso alla finalissima nel doppio derby di semifinale.

Victor Osimhen è dunque il candidato numero uno, per distacco, a diventare il successore di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Rafael Leão, che hanno ricevuto il riconoscimento nelle prime quattro edizioni del trofeo MVP della Lega Calcio Serie A, e sarebbe un premio assolutamente meritato per un giocatore, peraltro ancora giovanissimo, che ha fatto ‘piangere’ praticamente tutte le difese, ma divertito tantissimi appassionati.

Foto di Sandro Schuh su Unsplash