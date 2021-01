PRIMAVERA 2 – Frosinone-Napoli pari ad occhiali

NAPOLI – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Al C.S. “Ferentino” di Frosinone finisce con un pareggio con il risultato di 0-0 la gara tra i ciociari e i partenopei ,nel match valido per la giornata nr. 5 del Camp. Primavera 2 (Girone B).

La prima parte della gara è di chiara marca partenopea, nei primi minuti gli azzurrini sfiorano il vantaggio prima con Ambrosino che servito da Vergara calcia a lato, dopo pochi minuti è quest’ultimo che invece ha l’occasione per portare in vantaggio gli uomini di mister Cascione ma si fa ipnotizzare dal portiere Trovato.

Alla mezz’ora si fa vedere la squadra di casa, Coccia si libera della marcatura e và al tiro è pronto Idasiak a parare, sulla ribattuta si avventa Vitalucci ma è ancora pronto il portiere polacco.

Si va cosi al riposo dopo un periodo di stanca del match.

La seconda frazione è equilibrata e senza grandi sussulti, ci prova Iaccarino al 60esimo a dare una sterzata al match ma sul suo assist Ambrosino non ci arriva di un soffio.

Per il Frosinone risponde il neo entrato Jirillo ma il suo tiro viene respinto dall’ottimo D’Onofrio.

Finisce cosi il match, il Napoli trova il suo primo punto in campionato, azzurri che quest’oggi per scelte tecniche non hanno espresso l’enorme potenziale offensivo, infatti oltre all’assenza di Cioffi (convocato in prima squadra) mister Cascione non ha utilizzato nè Umile nè D’Agostino (entrato a pochi minuti dalla fine della gara).

Prossimo turno (23 gennaio)

6° giornata con le gare Napoli-Cosenza e Crotone-Frosinone

Articolo a cura di Pietro Pieri

