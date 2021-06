Primavera 2, il Napoli batte il Parma ai playoff e viene promosso

La Primavera del Napoli vince ai playoff contro il Parma e viene promosso in Primavera 1.

Gli azzurrini di Emmanuel Cascione riescono a battere il Parma aggiudicandosi così la promozione in Primavera 1. La sfida, disputata a Parma presso il Centro Sportivo di Collecchio, è stata piuttosto lunga. Per la vittoria degli azzurrini infatti si sono dovuti attendere i calci di rigore. Fino a quel momento il risultato era di 1-1: è stata il Parma la prima squadra ad andare in gol con Napoletano, tuttavia il Napoli riesce a pareggiare sul finale con Labirola. Ai calci di rigore gli azzurrini si aggiudicano la gara per 5-6.

Adesso si attende il 19 giugno, quando il Napoli dovrà giocare la finale con il Lecce, che ha battuto la Cremonese per 1-0. La promozione però è già stata ottenuta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Petagna verrà ceduto solo in caso di offerte irrinunciabili

Mercato Napoli, si pensa a due centrocampisti: ecco di chi si tratta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tunisia, scontri dopo manifestazione nella capitale