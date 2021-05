Primavera 3: il derby campano Juve Stabia-Avellino termina 3-1 per i padroni di casa

Quella tra le due squadre campane è stata una gra ricca di emozioni

Lunedì 24 maggio alle ore 15:00, presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia (Na) si è disputato il derby campano tra Juve Stabia e Avellino, gara valida per il campionato Primavera 3. Il primo tempo termina 0-0 con la Juve Stabia che ha supremazia territoriale ma spreca buone occasioni. Nella ripresa Modesto Damiano porta in vantaggio la Juve Stabia al 58′, con il raddoppio che arriva al 70′ grazie a Pasquale Damiano. Poco dopo la Juve Stabia rimane in 10 e gli ospiti guadagnano un calcio di rigore, realizzato da Mocanu che accorcia le distanze. Nel finale di gara Damiano Pasquale sigilla la rete del definitivo 3-1.

