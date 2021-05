Previsto a breve l’arrivo di Conceição a Roma, ma ADL non conferma

Arriva una frenata: l’arrivo di Sergio Conceição non è più così scontato e De Laurentiis non conferma. Ecco quanto riportato dal quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno.

L’allenatore Sergio Conceição sarebbe atteso tra domani e dopodomani a Roma, nella sede della Filmauro.

“Sergio Conceição arriva tra domani e dopodomani a Roma, nella sede Filmauro, per firmare il biennale che lo legherà al Napoli? Le voci sono particolarmente insistenti, ma De Laurentiis al momento non conferma.

Ma l’affare è concreto: “Conceição ha ancora un anno di contratto, ma parrebbe che in queste ore stia cercando di svincolarsi. Tuttavia il club portoghese potrebbe ancora mettersi di traverso. De Laurentiis si è mosso in prima persona, colpito dalla personalità del tecnico emergente, che gioca un calcio pratico e costruttivo. Non vi è ancora nessun annuncio ufficiale, in quanto il Napoli sia molto cauto sull’argomento, ma potrebbe essere questa la settimana decisiva”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, mercoledì annuncio e firma di Sergio Conceicao alla Filmauro

Ugolini: “Il nuovo allenatore verrà presentato in settimana”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: a Madrid primo giorno senza nessun limite di mobilità