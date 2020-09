Pro Vercelli U17 – Acquistasto Ordia dalla Juventus

Giovanili Juventus – Boltney Ordia passa a titolo definitivo alla Pro Vercelli.

Ancora mercato, ancora trattative e tanto altro che bolle in pentola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Calcio Giovanile in esclusiva. Ordia, giovane calciatore classe 2003, si è trasferito a titolo definitivo dalla Juventus alla Pro Vercelli restando così ancora in Piemonte con l’obiettivo di continuare a dimostrare, anche nella sua nuova squadra, le sue qualità tattiche e tecniche.

Il calciatore in questione è Boltney Junior ORDIA, ruolo attaccante di notevole prestanza fisica, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus. Nella scorsa stagione, ad onor del vero, Ordia ha militato sempre nella Pro Vercelli, nella categoria Under 17 serie C, ma in prestito. Rientrato alla squadra d’appartenenza bianconera è stato ora ceduto definitivamente alla Pro per disputare il prossimo campionato Berretti.

Il classe 2003 è assistito e gestito dallo Studio Legale DONATACCI, Football Players Management, di Torino, che ha contribuito al trasferimento del ragazzo a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto “giovani di serie” con la società F.C. PRO VERCELLI 1892.

Ma lo storico club piemontese provvederà anche ad aggregare il giovane calciatore alla prima squadra militante in Lega Pro, come già successo nella passata stagione quando ad allenare la Pro era mister Gilardino.

