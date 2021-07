Psg prova l’affondo per Koulibaly, ma l’offerta non convince il Napoli

Koulibaly nel mirino del Paris Saint Germain, ma l’offerta non convince il Napoli.

Koulibaly è nella lista dei cedibili di ADL, il Psg prova l’affondo.

Koulibaly, ad oggi, è il giocatore più pagato dell’organico del Napoli, il suo ingaggio ammonta intorno ai 6 milioni a stagione, con il contratto in scadenza nel 2023. Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Kalidou è disposto al confronto, non avendo avuto impegni in Nazionale durante l’estate. Lunedì sarà presente al raduno e potrà effettuare l’intera preparazione e mettersi a disposizione di Spalletti.

Nei giorni scorsi il Paris Saint Germain ha offerto al Napoli 40 milioni per il giocatore, proposta che, però, non ha convinto la società. Leonardo ha incassato e piazzato un altro colpo in difesa, prendendo a parametro zero Sergio Ramos con uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione”.

