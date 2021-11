QUESTIONE DI MODULI – Napoli-Lazio: previsione tattica e probabili formazioni

Il Napoli si prepara al big match del Maradona contro la Lazio dell’ex Sarri

Tattica Napoli-Lazio – I partenopei primi in classifica insieme al Milan a 32 punti ospitano la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Diego Armando Maradona, la gara si giocherà domenica alle 20.45 e la vittoria è fondamentale per entrambe le squadre. Il Napoli deve ritrovare i tre punti dopo le due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League per mano di Inter e Spartak Mosca, consolidando così la vetta della classifica, i biancocelesti invece devono recuperare terreno per la zona Champions League. “Questione di moduli” è la rubrica dedicata agli appassionati di lavagnette tattiche, moduli e sistemi di gioco.

Il Napoli di Spalletti

Luciano Spalleti è chiamato a gestire quello che ad ora è sicuramente il periodo più complicato della stagione. Nelle ultime 3 di campionato sono stati 4 i punti guadagnati e nelle ultime due gare, Europa compresa, il Napoli ha concesso tanto agli avversari. Le parole di Koulibaly al termine della gara di mercoledì scorso in Europa League sono state chiare: “Subiamo troppi gol, entriamo in campo timorosi e dobbiamo migliorare”. A questo poi va aggiunto anche il periodo sfortunato tra infortuni (uno su tutti quello di Osimhen che lo vedrà lontano dal campo per almeno 3 mesi) e contagi da Covid-19.

Rimangono indisponibili: Anguissa, Osimhen, Ounas, Politano, Zanoli. La probabile formazione azzurra è la seguente: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. Lo schieramento in campo è il solito, in fase di impostazione gli azzurri mantengono spesso il 4-3-3, ma portano in area anche 4 uomini, passando di fatto ad un momentaneo 4-2-4. In fase di non possesso invece si passa al 4-1-4-1 o 4-5-1 a linee molto serrate.

La Lazio di Sarri

I biancocelesti occupano la sesta posizione in campionato a 21 punti, sotto di una sola lunghezza ai cugini giallorossi che li precedono di una posizione. L’ultima vittoria in campionato risale allo scorso 7 novembre, un netto 3-0 contro la Salernitana. In Europa League i biancocelesti sono secondi nel loro girone ad 8 punti, dietro al Galatasaray che comanda ad 11. Questa la probabile formazione: LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All’ex tecnico di Juve e Napoli non è andata giù la sconfitta interna contro i bianconeri, a decidere la partita sono stati due calci di rigore ma la prestazione dei suoi non è stata per niente all’altezza. In fase di impostazione la squadra di Sarri si dispone con un 4-3-3, che può diventare anche 4-2-4 dato che in area spesso ci sono anche più di tre uomini. In fase di non possesso la linea dei centrocampisti si abbassa quasi al livello della difesa a comporre di fatto un muro davanti agli avversari.

Tattica Napoli-Lazio

Per Sarri è solo la seconda volta da avversario al Maradona (ex San Paolo), la prima è stata nella stagione 2019/2020, più precisamente un Napoli-Juve, terminato 2-1 per gli azzurri. Il pubblico partenopeo è schierato in gran parte contro di lui dopo il suo trasferimento a Torino sponda bianconera, ma al tecnico importerà ben poco, il suo scopo è quello di espugnare lo stadio di Fuorigrotta rimettendo in discussione la corsa alla Champions League, occhio ad Immobile che agli azzurri segna spesso e volentieri. I partenopei devono far fronte ad assenze importanti, ma sperano nel recupero del capitano Lorenzo Insigne e di Fabian, entrambi già a segno nelle passate edizioni di questa gara.

