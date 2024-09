la Repubblica – Questo Napoli è frutto di un mercato folle, firmato da un sosia di ADL

Il giornalista Paolo Condò, ha commentato il mercato del Napoli: “Il ribaltone di questo adrenalinico avvio l’ha firmato quindi il Napoli, passato in due settimane dalla professione di scuse di Conte per il bagno di Verona all’entusiasmo popolare per le due vittorie che l’hanno rimesso in linea di galleggiamento.

Questo Napoli è il frutto di un mercato assolutamente folle, firmato da un sosia di De Laurentiis perché quello vero l’hanno legato e imbavagliato nei sotterranei del Maradona. Ma sta cominciando a funzionare, e oltre a Lukaku subito in gol e a Neres, il cui talento può specchiarsi in quello del rinato Kvara, siamo curiosi di misurare l’impatto di McTominay. Dopo la pausa Conte continuerà a usare le settimane per far crescere la squadra, unico fra tutti”.

