Schira: “Kvara, si avvicina il rinnovo. ADL accontenta le richieste”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, Khvicha Kvaratskhelia sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il Napoli: “Khvicha Kvaratskhelia si sta avvicinando a prolungare il suo contratto con il Napoli. È un giocatore chiave e considerato intoccabile per il progetto di Antonio Conte. Pronto un nuovo contratto fino al 2029 + opzione per il 2030 con un aumento di stipendio a € 5,5M/anno +1,5M come bonus”.

