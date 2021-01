Radio KKN, De Maggio: “Osimhen? Situazione non sarebbe così grave”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen

Nel corso della trasmissione radiofonica “Radio Gol”, Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen:

“La situazione dell’attaccante nigeriano non sarebbe cosi grave. Siccome positivo al Covid, per Osimhen non c’è stato neache il modo, da parte dello staff, di visitarlo. Appena il calciatore risulterà negativo, il dottor Canonico verrà in diretta per spiegarci com’è la situazione”.

