Corriere dello Sport – Raduno a Castel Volturno: Conte incontra con una parte del gruppo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul ritorno a Castel Volturno. Antonio Conte avrà modo di conoscere una prima parte di giocatori, che sarà a sua disposizione, dopo i primi test fisici e atletici. Questa mattina sono rientrati già diversi big, come Rrahmani, Mario Rui, Juan Jesus, Anguissa, Politano. Il gruppo sarà arricchito con l’arrivo di diversi giovani, e alcuni rientri dai vari prestiti, come Zerbin e Gaetano. Per la prima volta saranno presenti Caprile e Cheddira.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

