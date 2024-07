Simeone può chiedere la cessione, su lui c’è l’interesse della Lazio

Simeone può dire addio, la Lazio interessata all’argentino

Il futuro di Giovanni Simeone potrebbe essere lontano da Napoli, l’attaccante argentino potrebbe chiedere la cessione al club azzurro per giocare con più continuità. Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo portale, il Cholito è seguito dal club biancoceleste che ha individuato in lui il possibile sostituto di Ciro Immobile che pare voglia dire addio. Ecco quanto riportato:

“In casa Lazio è tempo di pensare al post Ciro Immobile. L’attaccante infatti considera il suo ciclo a Roma concluso ed è propenso ad accettare la ricca proposta del Besiktas. Con il solo Castellanos in rosa, la dirigenza si metterà ora a lavoro per rinforzo l’attacco a disposizione di Marco Baroni. Un nome che la Lazio potrebbe prendere in considerazione è quello di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha trovato poco spazio al Napoli e potrebbe pensare di cambiare aria in una piazza in cui ha già giocato papà Diego. Il classe 1995 è reduce da una stagione da 3 gol in 37 presenze fra tutte le competizioni”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

