Rafa Marin colpito dal progetto del Napoli, arriverà in Italia a breve

Rafa Marin sarebbe stato colpito dal progetto del Napoli, ragion per cui la trattativa potrebbe andare a buon fine.

Rafa Marin, difensore del Real Madrid, potrebbe vestire la maglia del Napoli a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il giocatore sarebbe stato colpito dal progetto del club partenopeo, che grazie a ciò sarebbe avanti agli altri club a lui interessati.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Arriverà nei prossimi giorni in Italia, Rafa Marin, il difensore pescato dal Real Madrid, dove sarebbe rientrato dal prestito all’Alaves. Andaluso di Carmona, in provincia di Siviglia, ha Sergio Ramos come idolo e il Napoli ha battuto la concorrenza di altri club offrendo allo spagnolo un progetto che l’ha colpito.”

