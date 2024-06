Spinazzola cerca una nuova squadra, per il Napoli ipotesi concreta

Il Napoli starebbe valutando l’acquisto di Leonardo Spinazzola, che sarebbe alla ricerca di una nuova squadra.

Leonardo Spinazzola avrebbe suscitato l’interesse del Napoli. Il club azzurro starebbe pensando al giocatore classe 1993 che è attualmente legato alla Roma; il contratto con il club giallorosso scadrà però il prossimo 30 giugno.

Di seguito le ultime riportate da Il Corriere dello Sport:

“Non ha rinnovato ed è in cerca di una nuova squadra, l’esterno umbro che ha 31 anni, ma tanta corsa nelle gambe. Nel centrocampo di Antonio Conte è perfetto per la fascia sinistra, capace di coprirla tutta. Era stato frenato dal gravissimo infortunio agli Europei vinti a Wembley nel 2021 e negli ultimi tre anni ha dovuto fare i conti con gli strascichi fisici, ma la presenze parlano per lui: 36 nell’ultima stagione, 40 in quella precedente. Senza fretta di chiudere la trattativa, può essere un tassello in più per il Napoli che verrà. A costo zero.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli potrebbe incontrare a breve l’agente di Hermoso

Accostato al Napoli Zirkzee vicinissimo al Manchester United

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi