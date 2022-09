Rangers-Napoli, Meret: “La sua prima vera prova di fuoco”.

Le pagelle di Meret dei quotidiani, dopo la grande vittoria del Napoli contro i Rangers in Champions League:

Corriere dello Sport 7 – Hello everybody: al 12′ con la mano di richiamo su Arfield. Parata super. Attento su Tavernier, Morelos e in uscita. Goodnight.

Gazzetta dello Sport 7 – 3-0 tende a cancellare i primi ricordi della partita, ma se Ibrox non si accende è perchè lui vola su un gran tiro di Arfield e da sicurezza su una conclusione di Morelos.

Il Mattino 7 – Arfield lo impegna con una saetta, anticipa Morelos che gli rifila un calcione. Molto attento in uscita e anche quando c’è da palleggiare non si sottrae mai. Era probabilmente la sua prima vera prova di fuoco ed è uscito dalle fiamme a testa altissima. L’uomo su cui puntare senza più esitazioni.

Tuttosport 6,5 – Sempre sicuro, da applausi al 12′ su Arfield.

