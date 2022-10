Repubblica – Raspadori favorito su Osimhen? Spalletti riflette, ha due opzioni.

Roma–Napoli è un match complicato e Spalletti ha ancora molte incertezze sulla scelta del titolare in attacco tra Osimhen e Raspadori. Il nigeriano spera di tornare protagonista quanto prima, invertendo la staffetta con Raspadori, ma anche l’ex Sassuolo ha tutte le carte in regola per scendere in campo dal primo minuto contro la formazione di Mourinho.

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori.

