Raspadori resta a Napoli: l’attaccante non è sul mercato

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori non sarebbe sul mercato: continuerà dunque a vestire la maglia del club azzurro.

Giacomo Raspadori resterà a Napoli. Di recente ci sono state voci che hanno accostato l’attaccante classe 2000 all’Atalanta. A quanto sembra però nessuna trattativa sembra destinata ad iniziare: il giocatore non sarebbe in alcun modo sul mercato.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto attraverso il proprio account ufficiale X e smentisce categoricamente le voci sul giovane attaccante.

“Il Napoli spegne i sogni dell’Atalanta e di chiunque altro fosse interessato a Raspadori. Il giocatore non è sul mercato.”

Anche il giornalista Umberto Chiariello ha parlato delle suddette voci di mercato ed anche secondo lui Giacomo Raspadori non lascerà assolutamente il club azzurro. Di seguito il suo commento su X nei confronti di un recente articolo:

“È una sciocchezza: Raspadori non è in vendita. Non alimentate questa fakenews.”

