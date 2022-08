Raspadori, visite mediche con il Napoli già prossima settimana

Giacomo Raspadori potrebbe sostenere le visite mediche con il Napoli già durante la settimana prossima.

Il giornalista SKY Marco Nosotti è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato della trattativa di Giacomo Raspadori. L’attaccante è attualmente di proprietà del Sassuolo ma il suo desiderio è approdare al club partenopeo, le sue richieste potrebbero andare a buon fine da un momento all’altro.

Proprio nella giornata di oggi le due Napoli e Sassuolo si sono incontrate a Castel di Sangro per discutere di Raspadori. Secondo Nosotti l’attaccante potrebbe sostenere le visite mediche già durante la settimana entrante.

“La prossima settimana può essere decisiva per Raspadori al Napoli. Le visite mediche potrebbero esserci già nei prossimi giorni. Ieri tutta la famiglia ha seguito la sua partita amichevole. Raspadori ha grandissima dedizione per questo lavoro e si aspetta dal Sassuolo di essere ripagato con la stessa moneta. Giocare per Spalletti lo intriga molto e sta spingendo per andare al Napoli.”

