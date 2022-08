Raspadori-Napoli: fumata grigia, non c’è ancora l’accordo tra i club

Napoli e Sassuolo non hanno trovato un accordo nella trattative per Giacomo Raspadori

Fumata grigia per Giacomo Raspadori al Napoli. Ciro Venerato, esperto di mercato per Rai Sport, comunica che l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra gli azzurri e il Sassuolo a Castel di Sangro non ha dato l’esito sperato. Le parti dovranno riaggiornarsi perché permane la distanza: i neroverdi chiedono 35 milioni, gli azzurri si sarebbero spinti fino a 31 bonus compresi. Venerato rimane però fiducioso e riferisce che tra stanotte e domani si potrebbe chiudere.

