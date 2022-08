Alvino: “L’urgenza è il portiere, doveva arrivare ieri e non domani!”

Carlo Alvino fa il punto sulla situazione portiere

Carlo Alvino, giornalista ha parlato del mercato azzurro in un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”.

Queste le sue parole:

“L’urgenza principale del Napoli è il portiere, che doveva arrivare ieri, non domani. Spero che tra oggi e domani si chiuda, il ruolo è di fondamentale importanza. Raspadori solo in un secondo momento, il Napoli l’ha individuato come sostituto di Mertens. Poi si attenderà la fine del mercato per capire se si concluderà il valzer col Monza e Verona per Petagna e Simeone”.

