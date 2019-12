Record Buffon – Raggiunto Maldini grazie ad una clausola

Tweet on twitter

Record Buffon – Gianluigi Buffon, con la presenza nella trasferta di Genova ha eguagliato il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini

Record Buffon – Nell’ambiente milanista la cosa non va affatto giù, infatti la redazione di milannews24 l’aveva previsto già a fine giungo scrivendo in merito ad una “clausola” nel contratto firmato tra la Juventus ed il portiere di ritorno da una stagione pessima al PSG:

“Il ritorno di Gianluigi Buffon è apparso clamoroso a tutti gli appassionati di calcio, ma non c’è da stupirsi più di tanto. A Torino sono soliti riaccogliere il figliol prodigo di turno, basti pensare a quanto accaduto con il ribelle Bonucci, prima approdato al Milan tra le polemiche e poi tornato alla base con il capo chino.

Il Gigi nazionale, dopo aver vissuto una stagione pessima al Psg, ha deciso di firmare un nuovo contratto con la Juventus. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri hanno dovuto inserire una clausola nel contratto, ovvero l’obbligo da parte di Sarri di schierare il portiere in almeno 8 partite di Serie A. Il motivo è presto spiegato. Con altri 8 gettoni Buffon diventerebbe il giocatore più presente del nostro campionato superando il record di Paolo Maldini. Di certo alla Juve non saranno proprio contenti di pagare 2 milioni di euro di ingaggio per qualche sporadica presenza: 250 mila euro a comparsa è quanto risulta facendo un paio di rapidi calcoli!”

