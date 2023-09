Report Napoli, allenamento personalizzato per Politano e Gollini

La SSC Napoli ha reso noto il report della seduta di allenamento odierna a due giorni dalla sfida contro il Genoa.

In attesa della sfida contro il Genoa, il Napoli continua con le sedute di allenamento presso il Konami Training Center. La SSC Napoli ha riportato ciò che è accaduto a Castel Volturno: Matteo Politano e Pierluigi Gollini hanno svolto un lavoro personalizzato.

Ecco quanto si legge in merito:

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro il Genoa in programma sabato alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione a secco, seguita da lavoro tecnico. Successivamente la squadra è stata impegnata in una seduta tattica ed esercitazione di finalizzazione. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati nella settimana dedicata agli impegni delle Nazionali. Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo. Allenamento personalizzato anche per Gollini.”

