la Repubblica – Rescissione consensuale, l’idea di ADL: oggi parlerà con Garcia per trovare l’accordo.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’esonero di Rudi Garcia. Al momento il francese è ancora con un piede in casa Napoli, ma De Laurentiis, intanto, sta studiando un piano per proporre al tecnico una modalità diversa per uscire di scena.

Nella giornata di oggi il patron lo incontrerà a Castel Volturno, l’idea sarebbe quella di proporgli una rescissione anticipata e consensuale dell’accordo. Questo consentirebbe al presidente di puntare su un altro tecnico, riuscendo a risparmiare l’ingaggio di Garcia. Al francese questa uscita di scena potrebbe fare comodo, perché l’ennesimo esonero, non passerebbe inosservato per la sua carriera.

