La Gazzetta dello Sport – Priorità Conte, intanto Tudor ha detto sì al Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che la proposta di De Laurentiis sarebbe piaciuta ad Igor Tudor, tanto da accettare immediatamente la sfida per riportare i Campioni d’Italia in vetta. Al momento, però, il tecnico sarebbe solamente un piano B, perché in cima alla lista resisterebbe il nome di Antonio Conte.

“Tudor, però, ha uno status diverso da Conte e il suo impatto nello spogliatoio non avrebbe lo stesso effetto immediato. Così, prima di rischiare di nuovo, De Laurentiis darebbe a Garcia una chance da giocarsi nel trittico ravvicinato con Verona, Union Berlin e Milan, ma senza scossa per Rudi non ci sarebbe più appello”.

