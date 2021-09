Retroscena Anguissa: Giuntoli avrebbe convinto alla cessione con una frase ad effetto

Anguissa conquista tutti, contro la Juventus è stato uno dei migliori in campo: numerosi consensi tra i tifosi e non solo.

Il Napoli al Maradona si aggiudica la vittoria contro la Juventus, dopo un’ottima prestazione. Eppure ciò che ha brillato sotto gli occhi di tutti è stata la prestazione di Zambo Anguissa, giudicato uno dei migliori in campo. Il giocatore dotato di sostanza e quantità, ma soprattutto di tanta qualità lì, in mezzo al campo, ha fatto breccia nei cuori dei tifosi napoletani. Spalletti può finalmente sorridere alla realtà, avendo finalmente a disposizione il giocatore da lui tanto desiderato.

Il Corriere dello Sport ha rivelato un retroscena in merito alla trattativa che ha portato il camerunense in Italia. Il DS Giuntoli avrebbe convinto i dirigenti con una frase ad effetto: “Datelo a noi, sapremo cosa farne”. Una trattativa mai data per scontata, che si è conclusa alla fine di un mercato tanto chiacchierato.

