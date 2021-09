Ribery dice sì alla Salernitana, domani la presentazione all’Arechi. I dettagli

Ribery dice sì alla Salernitana, domani la prestanzione all’Arechi

Calciomercato – Ribery dice sì alla Salernitana, domani pomeriggio la presentazione all’Arechi. L’attaccante ha accettato un ingaggio di un milione di euro fino a giugno (più bonus cumulativi alla 15esima e 25esima presenza) con rinnovo automatico in caso di salvezza dei granata, rispetto ai 4 milioni di euro che percepiva l’anno scorso a Firenze.

Ribery si stava allenando da solo in Svizzera – vicino Losanna – dopo avere tentato un timido approccio con il Bayern per chiudere la carriera in Baviera. Il francese si trasferirà a Salerno con tutta la famiglia (la moglie Wahiba e i cinque figli). Vivranno in Costiera Amalfitana, in una villa a Marina d’Albori.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens e Ghoulam, rientro previsto per inizio ottobre

Amichevole Napoli-Benevento: Spalletti dà spazio ai Primavera, staffetta tra i pali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Speranza: “Più vaccini o si rischiano nuove chiusure