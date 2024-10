Rinnovo Kvaratskhelia, differenza minima tra domanda e offerta

Il giornalista Luca Marchetti si è soffermato sulle ultime notizie relative al rinnovo dell’attaccante Khvicha Kvaratskhelia.

Mancherebbe davvero poco per trovare un accordo definitivo per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” proprio per parlare delle novità sulla situazione.

Di seguito le sue parole:

“Per il rinnovo di Kvaratskhelia le parti si incontreranno alla fine del mese di ottobre per provare a trovare l’accordo. In questo momento il gap resiste perché il Napoli ha offerto 6 milioni annui ma il calciatore ne ha chiesti 8. Difficilmente il Napoli alzerà l’offerta, ritenendo di essersi sforzato al massimo per riconoscere al calciatore georgiano quanto fatto finora con la maglia azzurra. A sbloccare la trattativa potrebbe essere un accordo sulla clausola: abbassare il valore di essa per fornire all’attaccante georgiano una exit strategy abbordabile potrebbe essere la chiave di volta della lunga trattativa.”

