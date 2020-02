Umberto Chiarello:”Si aspettava di più da Gattuso, Ancelotti contro il ritiro”

L’analisi del momento azzurro, e un retroscena sull’ex allenatore azzurro

Umberto Chiarello nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, ha detto la sua sul difficile momento in casa Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli in Coppa Italia come ultima spiaggia. Gattuso ondivago, 5 sconfitte e 3 vittorie, partita importante in Coppa Italia fino ad arrivare in semifinale, ma da Gattuso ci si aspettava di più come da Ancelotti.

Proprio quest’ultimo dichiara che dopo aver avuto avvertimenti si è guardato attorno per non restare fermo dopo Napoli. Il giorno dopo l’ammutinamento Ancelotti ha detto che era contrario, ma ci è andato in ritiro per non farsi cacciare subito. Tutto quello che stiamo raccogliendo è frutto di una cattiva gestione”.

