Pieri su Giua: ”Questo ho visto io – ho deciso io, non è più valido”

Pieri: c iò che mi ha dato più fastidio è stato l’atteggiamento rigido di Giua perché mentre noi non avevamo la possibilità di rivedere gli episodi

A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Tiziano Pieri, ex arbitro, per parlare della decisione del direttore di gara Giua di non accordare un rigore al Napoli nel match disputato contro il Lecce.

Queste le sue parole:

“L’inesperienza di Giua lo ha portato a gestire in maniera sbagliata l’episodio. Ciò che mi ha dato più fastidio è stato l’atteggiamento rigido perché mentre noi non avevamo la possibilità di rivedere gli episodi, gli arbitri di oggi possono farlo e imporsi sulle proprie decisioni non va bene. Questo “ho visto io, ho deciso io” non è più valido perché ci si può confrontare e questo ci permette di non sbagliare. Non possiamo sapere se Abisso ha richiamato Giua. Per risolvere la questione, bisognerebbe creare un gruppo di lavoro diverso dagli arbitri in campo affinché chi è davanti al monitor migliori e poi, servirebbe dare più potere al Var”. Conclude Pieri.

