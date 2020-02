Il noto giornalista analizza la situazione economica del club

Marco Bellinazzo è intervenuto in diretta durante il programma Punto Nuovo Sport Show, condotto dal collega Umberto Chiariello. Si è parlato della situazione economica del Napoli , e a tal proposito ha dichiarato: “Callejon e Hamsik hanno segnato la storia della rinascita del Napoli, storia fatta di tanti sogni e successi. Il Napoli tutto ciò che incassa non basta a coprire il costo della rosa, quindi quanto ogni anno bisogna spendere per gli ingaggi, ammortamenti e staff. Il Napoli deve fare solo plusvalenze per avere quegli introiti per non finire in rosso. L’aria commerciale ha fatto un po’ meglio nelle ultime stagioni, ma non basta. Il Napoli ha già in casa molte plusvalenze, penso che con un paio di cessioni ed il mancato introito della Champions, le cose potranno riequilibrarsi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sanzionata la Fiorentina per lo striscione: “Nicchi mafioso”, la multa

Di Marzio: “De Laurentiis stravede per Juric”

Ag. Hysaj: “Rinnovo e poi cessione: non voglio più due dei miei nello stesso ruolo

UFFICIALE – Arek Milik: multa di 2000 € per simulazione

CONTENUTI EXTRA

Maltempo: la tempesta Ciara sferza l’Italia

Centauro va contromano,10mila euro multa

L’ex marito di Pamela Anderson: “Le ho pagato 200mila dollari di debiti, sono un vecchio sciocco”