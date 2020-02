Del Genio:” Guia incomprensibile, rendere il VAR equo per tutti”

Ecco come risolvere la questione

Nel corso della trasmissione Radio Goal, il noto giornalista Paolo Del Genio torna sull’argomento caldo di questi giorni. Ecco quanto dichiarato: “O si obbliga l’arbitro o si dà la possibilità agli allenatori, con il challenge, di chiamare il Var. Una di queste due opzioni, ma vedo che non c’è la volontà di fare queste cose. Uno non lo dice solo per il Napoli ma per tutti, e sembrano cose anche semplici. Gli errori si possono limitare, ma sarebbe meglio se fossero distribuiti in maniera equa. La decisione di Giua è veramente incomprensibile, la peggiore di tutte”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sanzionata la Fiorentina per lo striscione: “Nicchi mafioso”, la multa

Di Marzio: “De Laurentiis stravede per Juric”

Ag. Hysaj: “Rinnovo e poi cessione: non voglio più due dei miei nello stesso ruolo

UFFICIALE – Arek Milik: multa di 2000 € per simulazione

CONTENUTI EXTRA

Maltempo: la tempesta Ciara sferza l’Italia

Centauro va contromano,10mila euro multa

L’ex marito di Pamela Anderson: “Le ho pagato 200mila dollari di debiti, sono un vecchio sciocco”